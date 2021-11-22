Москву призвали сотрудничать с белорусской оппозицией

Берлин призвал Москву сотрудничать с белорусскими оппозиционными силами, в очередной раз раскритиковав деятельность президента Республики Александра Лукашенко, который ввергает страну "в смятение и изолирует ее". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе своего выступления на конференции "На пути к процветающему и безопасному будущему Белоруссии".

Министр назвал шокирующими фотоснимки с польско-белорусской границы, на которых запечатлены "замерзающие дети, женщины и мужчины в лесу", которые подвергаются "жестокому обращению" со стороны властей Республики (и это не Польша).

"Сегодня, спустя почти 500 дней после так называемых президентских выборов 2020 года, внутриполитическая ситуация в Белоруссии хуже, чем когда-либо", – объявил немец.

По его словам, протестующие и оппозиционеры арестованы, их заставили замолчать, а некоторые и вовсе были изгнаны из страны. Число политзаключенных превысило 870 человек, также "сообщалось о сотнях случаев пыток", утверждает министр.

"Лукашенко продолжает выступать против любого диалога с оппозицией, его процесс конституционной реформы – это фарс", – считает Маас.

Однако он убежден, что Республику ждут лучшие времена, поэтому белорусская оппозиция в изгнании должна оставаться верной своему делу и "продолжать держаться вместе", доказав бацьке, что он не сможет ее "измотать".

"Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы послать сигнал Москве: Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем гаранта стабильности... Россия должна работать вместе с демократическими силами в Белоруссии, чтобы воздать должное особой связи между русским и белорусским народами", – подчеркнул шеф германской дипломатии.

Кроме того, он обещал беглым оппозиционерам, что Евросоюз и его партнеры и дальше будут оказывать давление на Александра Григорьевича, напомнил о введении Брюсселем на прошлой неделе в отношении Минска пятого санкционного пакета, отметил создание Германией совместно с союзниками "Международной платформы подотчетности для Белоруссии", целью которой является то, чтобы уголовные дела в отношении белорусских "преступников осуществлялись в соответствии с принципами мирового права".

При этом Маас признал, что поддерживать оппозиционеров непосредственно в Республике стало почти невозможно, в связи с чем, указал он, европейцам необходимо активизировать "наше сотрудничество с людьми, находящимися в изгнании".

Напомним, ранее глава МИД Германии уже обращался с призывом к президенту России Владимиру Путину, попросив его посодействовать в урегулировании ситуации на восточных границах ЕС.

