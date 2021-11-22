Вашингтон и Брюссель сознательно укрепляют чувство вседозволенности у Киева

Нынешнее поведение Украины напоминает политику грузинских властей в 2008 году, заявили в Службе внешней разведки РФ.

Накаляет ситуацию политика Европейского союза и США, которые намеренно укрепляют чувство вседозволенности и безнаказанности у Украины. Это похоже на события 2008 года, когда возглавлявший на тот момент страну Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить не только российских миротворцев, но и мирное население Южной Осетии.

"Ему это дорого обошлось",

– подытожили в ведомстве.

Ранее Сергей Лавров оценил заявление Киева о применении американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе.