В России нынешнюю ситуацию на Украине сравнили с событиями в Грузии в 2008 году

Вашингтон и Брюссель сознательно укрепляют чувство вседозволенности у Киева

Нынешнее поведение Украины напоминает политику грузинских властей в 2008 году, заявили в Службе внешней разведки РФ. 

Накаляет ситуацию политика Европейского союза и США, которые намеренно укрепляют чувство вседозволенности и безнаказанности у Украины. Это похоже на события 2008 года, когда возглавлявший на тот момент страну Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить не только российских миротворцев, но и мирное население Южной Осетии. 

"Ему это дорого обошлось", 

– подытожили в ведомстве. 

Ранее Сергей Лавров оценил заявление Киева о применении американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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