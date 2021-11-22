В Киеве захотели избавиться от возможности подать воду в Крым

В Киеве захотели избавиться от возможности подать воду в Крым
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Власти Незалежной не намерены давать жителям российского полуострова ни одного шанса для запуска СКК

В Киеве исключили возможность разблокировки Северо-Крымского канала для возобновления подачи воды на российский полуостров. Об этом заявила новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире пропагандистского телеканала "Дом".

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", – цитирует РИА "Новости" пани Верещук.

Напомним, в феврале текущего года депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко сообщил в "Твиттере", что парламентский комитет по вопросам прав человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".

Постмайданные власти в отместку крымчанам за их выбор вернуться в состав России перекрыли СКК, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде, в апреле 2014 года.

В июле нынешнего так называемый полпред президента Незалежной в "Автономной республике Крым" Антон Кориневич жаловался на то, что до сих пор из-за нехватки денег не достроена капитальная дамба на канале, которая должна окончательно воспрепятствовать попаданию хоть капельки днепровской воды в российский регион.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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