Читатели одного из местных изданий уверены в создании новой Османской империи

Реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на подаренную лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту с изображением "тюркского мира" вызвала разноречивые комментарии у читателей турецкого издания En Son Haber.

Накануне в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" журналист Павел Зарубин попросил спикера российского лидера дать свою оценку такому презенту.

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально", – ответил Песков. При этом он указал, что центр "тюркского мира" находится на Алтае, поэтому на карте именно там должна быть изображена большая красная звезда.

Как заметил "Московский комсомолец", слова голоса Кремля разделили читателей на два лагеря. Одни обратили внимание на то, что Песков является тюркологом и знает турок лучше их самих, другие же сочли высказывание высокопоставленного россиянина насмешкой над ними.

"Дмитрий знает, что к чему", "Господин Песков хорошо относится к туркам и, между прочим, знает турецкий язык", "Официальное заявление из России теперь верное", написали первые.

Вторые пригрозили Москве тем, что идея "Великого Турана" когда-нибудь воплотится в реальность.

"Конечно, эти земли будут возвращены", "Россия, ты примешь это", "Нужно создать Тюркскую империю", полагают они.

Однако нашлись и такие реалисты, которые подвергли критике ярых националистов за подобные "грезы" и подчеркнули, что идея единства тюркских народов овеяна романтизмом, но не имеет под собой твердых оснований.

Напомним, в конце прошлой недели известный лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели преподнес Эрдогану презент в виде карты "тюркского мира", в которому отнесена значительная часть территории России, в том числе южные ее регионы, а также Алтай, Якутия и Сибирь. Фотографию турецкий националист разместил на странице ПНД в "Фейсбуке".

Известный российский ученый-востоковед Евгений Сатановский весьма жестко прокомментировал аппетиты Бахчели. По его мнению, мы своими деньгами, тесно сотрудничая с Анкарой, оплачиваем "раздел завтрашней России" и, таким образом, в глазах турок выглядим "удивительными лохами".

