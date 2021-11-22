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Представитель парламента Крымской республики Юрий Гемпель резко отреагировал на слова начальника разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Москва якобы собирается напасть на украинские территории.
Гемпель подчеркнул, что подобного рода заявления являются информационными вбросами и призваны расшатать ситуацию на международной арене.
"Все это очередная ложь и антироссийская пропаганда", – отрезал политик в беседе с журналистами РИА "Новости".
Схожего мнения придерживается официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в информационном пространстве намеренно нагнетается напряженность вокруг нашей страны. Россию специально пытаются выставить агрессором, передает слова Пескова "Радио 1".
К слову, недавно известный журналист Дмитрий Гордон назвал главную ошибку украинского президента Владимира Зеленского.
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