В Крыму оценили рассказы о подготовке Россией "нападения" на Украину

Русофобские заявления постоянно звучат с территории Незалежной

Представитель парламента Крымской республики Юрий Гемпель резко отреагировал на слова начальника разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Москва якобы собирается напасть на украинские территории.

Гемпель подчеркнул, что подобного рода заявления являются информационными вбросами и призваны расшатать ситуацию на международной арене.

"Все это очередная ложь и антироссийская пропаганда", – отрезал политик в беседе с журналистами РИА "Новости".

Схожего мнения придерживается официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в информационном пространстве намеренно нагнетается напряженность вокруг нашей страны. Россию специально пытаются выставить агрессором, передает слова Пескова "Радио 1".

К слову, недавно известный журналист Дмитрий Гордон назвал главную ошибку украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Тихановская озвучила тактику по референдуму для противников Лукашенко

Оппозиция призвала белорусов участвовать в плебисците

Столкнувшаяся с "Курском" подлодка нашлась у берегов Норвегии

Взрыв мог произойти из-за встречного маневра российского судна, считает адмирал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей