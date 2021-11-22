Раскрыта цель западных публикаций о якобы скором "нападении" РФ на Незалежную

Вал статей в американских СМИ о якобы подготовке Россией "вторжения" на Украину призваны сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которую предполагается провести в декабре 2021 года. К такому выводу пришел украинский политолог Кость Бондаренко.

"Во-первых, есть целый ряд тех политических сил и институтов, которое хотят сорвать встречу Путина и Байдена", – сказал РИА "Новости" эксперт.

Также он обратил внимание на тот факт, что сейчас идет процесс утверждения американского бюджета на следующий финансовый год. Поэтому за счет информационной истерии о мифических угрозах со стороны Москвы представители военщины Штатов пытаются добиться увеличения бюджетных средств в копилку Пентагона.

Кроме того, нельзя отрицать в подобных заявлений манипуляций, заметил Бондаренко.

"Если Россия не нападет – всегда можно будет сказать, что благодаря активным действиям и американскому флагу удалось предотвратить большую войну и заработать на этом неплохие политические дивиденды", – подчеркнул политолог.

В ныне происходящем он усматривает "пустую дезинформацию".

Ранее агентство "Блумберг" вышло с очередной страшилкой для украинцев, в которой американские специалисты рассказали, как Россия собралась "вторгнуться" на территорию Незалежной. По данным издания, в операции будет задействовано около 100 тыс военнослужащих, артиллерия и авиация. Причем половина тактических групп уже находится на позициях. Атаковать соборную якобы мы будем со стороны Крыма и через Белоруссию уже совсем скоро.

Американцам активно поддакивают и деятели киевского режима. Так, руководитель главного управления разведки Минобороны республики Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия якобы готовится к нападению на его страну, которое намечено на зиму 2022 года.

