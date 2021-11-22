Экс-депутат Рады назвал справедливым развал Украины

Экс-депутат Рады назвал справедливым развал Украины
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Регионы республики стоит поделить на сферы влияния между РФ и Западом

Бывший депутат Верховной рады от ныне почившей "Партии регионов" Олег Царев заявил, что Украину стоит разделить на две части по сферам влияния России и Запада. Политик полагает, что таким образом можно было бы решить массу старых проблем, хоть и создало ряд новых. Об этом он рассуждал в интервью Олегу Бондаренко на ютуб-канале журналиста.

Сложившаяся сейчас ситуация в Незалежной экс-соратник смещенного в результате госпереворота в 2014 г. президента страны Виктора Януковича назвал "чудовищно" несправедливой.

"Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов", – цитирует РИА "Новости" политика.

Царев не отрицает того факта, что в таком случае у неньки возникли бы проблемы, аналогичные тем, которые имеют Индия и Пакистан – значительной части граждан пришлось бы переселиться.

"Но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо", – подчеркнул Царев.

Ранее в октябре политик уже заявлял, что у соборной нет будущего, а саму республику ждет развал. По его мнению, неотвратимый процесс начнется с отделения западных областей Украины. Причем, в отличие от ситуации с Донбассом, Запад там не просто поддерживает центробежные силы, но и сам их создает, уверен экс-регионал.

На днях бывший руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль предупредил киевский режим и скором присоединении к России сразу нескольких украинских регионов. Речь идет о Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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