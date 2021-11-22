Представители президента Болгарии разъяснили его заявление о Крыме

Неосторожно сказанное слово подняло волну негодования в информационном поле

Заявление болгарского лидера Румена Радева о том, что Крымский полуостров де-факто является российским, обернулось крупным скандалом. За брошенную главнокомандующим фразу попытались оправдаться представители его пресс-центра.

Болгарские эксперты пояснили, что София не оспаривает принадлежность Крыма Украине. Болгария считает воссоединение полуострова с Российской Федерацией "аннексией" и желает, чтобы регион отдали Незалежной.

В то же время, текущее положение дел явно демонстрирует, что Крым находится "под контролем" России и решать данную проблему силовым путем нельзя.

К слову, недавно резонансное высказывание болгарского президента оценили простые жители этой страны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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