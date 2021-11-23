Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре

Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре
Фото: Craig Lovell//www.globallookpress.com
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Включение значительной части территории России в карту "тюркского мира", которую составил и вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глава парламентской партии ПНД, националист Девлет Бахчели, не означает антироссийских устремлений Анкары. Об этом заявил профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал.

По мнению турецкого политолога, в республике никто даже не обратил внимания на это событие. В местных новостях оно практически не освещалось. Да и в любом случае оно не отвечает настроениям в обществе и политическому курсу руководства.

"В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом во времена холодной войны",

– заверил Унал в комментарии "Ленте".

Более того, по словам политолога, данная карта "тюркского мира" не свидетельствует о планах расширения Турции. На ней просто обозначены территории, где проживают тюрки. Объединять их в одно государство никто не собирается, поскольку это в современном мире попросту невозможно. Но стремление политиков в Анкаре углубить взаимодействие между тюркскими регионами в разных странах эксперт отрицать не стал.

Ранее лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели обнародовал карту, где от России был отхвачен солидный кусок. Публичной реакции Москвы на это не последовало. Спустя несколько дней уже Эрдоган сфотографировался с этой картой в руках. Ситуацию резко прокомментировал российский политолог Евгений Сатановский.

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ
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