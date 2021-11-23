В Софии вынуждены оправдаться за слова нового лидера

США жестко указали избранному 21 ноября президенту Болгарии Румену Радеву на его место в западной иерархии. Его попытка отклониться от согласованного общего политического курса в отношении Москвы была сразу пресечена.

В ходе предвыборной кампании Радев дал понять, что предпочитает не закрывать глаза на реалии, поэтому считает Крым российской территорией. Кроме того, он призвал признать, что антироссийские санкции ЕС оказались неэффективны.

Реакция Вашингтона не заставила себя ждать.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Республики Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым российским",

– говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" американского посольства в Софии. Новому болгарскому лидеру напомнили, что позиция США, G7, ЕС и НАТО всегда была едина: "Крым является украинским", несмотря на "попытки России его аннексировать".

Американцы указали Радеву, что команда его предшественника вела более правильную политику: в частности, ее представители присутствовали на организованной Киевом заседании "Крымской платформы" и вместе со всеми осуждали "незаконную оккупацию" полуострова.

Судя по всему, Радеву и по другим каналам доходчиво объяснили, по каким вопросам не стоит проявлять самостоятельность. Его пресс-служба уже пытается оправдаться и дать задний ход: дескать, Крым украинский, спору нет, но сейчас он под контролем Москвы – вот и все, что имел в виду Радев.

Отметим, что многие жители Болгарии изначально поддержали своего нового президента, не побоявшегося публично высказать отличную от западной позицию.