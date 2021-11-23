Вместо Белоруссии: Польша решила обсуждать миграционный кризис с Россией

Вместо Белоруссии: Польша решила обсуждать миграционный кризис с Россией
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
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С Минском Варшава может говорить лишь по техническим вопросам

Польские власти открыты к диалогу с Российской Федерацией по вопросам миграционного кризиса. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Збигнев Рау.

Министр указал, что Варшава готова к взаимодействию с российской стороной по теме наплыва мигрантов на польско-белорусской границе. Рау также отметил в эфире "Польского радио", что польская администрация может пойти лишь на обсуждение вопросов технического характера, если говорить о переговорах с действующими белорусскими властями.

Все остальные сферы, включая отношения Белоруссии с Польшей, а также будущее республики, страна готова обсуждать лишь с белорусской оппозицией. 

Напомним, обострение ситуации на границе Белоруссии и Европейского союза произошло в начале ноября, когда к польской территории подошли тысячи выходцев из ближневосточных государств. Отдельные группы мигрантов приступили к штурму КПП, однако их попытки пресекла польская погранслужба. Варшава в ответ стянула к государственным границам военнослужащих и бронетехнику. По словам премьера Матеуша Моравецкого, ситуация может привести к закрытию границ с восточными соседями на фоне осложения.

Накануне в пресс-службе Пограничной стражи Польши указали, что Варшава собирается организовать чартерные рейсы для 200 мигрантов, которые незаконным способом пересекли государственную границу. Чиновница отметила, что правоохранительные органы рассчитывают первым рейсом вернуть в Ирак 80 человек. Среди мигрантов есть также и организаторы нелегального пересечения границ – всего десять человек. Варшава ожидает согласия со стороны Багдада, который выступает принимающей стороной. 

Источник: Польское радио ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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