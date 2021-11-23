Незалежная получила 700 миллионов долларов

Председатель правительства Украины Денис Шмыгаль уверен, что новый транш от Международного валютного фонда является подтверждением успешности реформ, проводимых властями. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабмина.

МВФ выделил для Украины 700 миллионов долларов. Премьер-министр подчеркнул, что денежные средства будут направлены на поддержание стабильности финансового сектора страны и на борьбу с пандемией коронавируса.

Чиновник отметил, что международные партнеры Незалежной положительно оценивают усилия Киева по реформированию судебной и финансовой системы.