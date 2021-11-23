Премьер Украины отчитался об успехах страны после выплаты от МВФ

Незалежная получила 700 миллионов долларов

Председатель правительства Украины Денис Шмыгаль уверен, что новый транш от Международного валютного фонда является подтверждением успешности реформ, проводимых властями. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабмина.

МВФ выделил для Украины 700 миллионов долларов. Премьер-министр подчеркнул, что денежные средства будут направлены на поддержание стабильности финансового сектора страны и на борьбу с пандемией коронавируса. 

Чиновник отметил, что международные партнеры Незалежной положительно оценивают усилия Киева по реформированию судебной и финансовой системы.

Источник: Правительство Украины ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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