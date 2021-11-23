Совет Европы может помочь Белоруссии с демократическими реформами

Руководитель эстонского внешнеполитического ведомства Эва-Мария Лийметс предложила властям Белоруссии привлечь к конституционной реформе Венецианскую комиссию, которая является конституционном органом при Совете Европы. По мнению дипломата, публичное обсуждение проекта основного закона позволит вывести страну из кризиса.

Она подчеркнула, что Александр Лукашенко завел Белоруссию в тупик, выходом их которого послужит общественное обсуждение конституционной реформы. По мнению главы МИД, текст документа должен быть обнародован, чтобы граждане получили возможность высказать свое мнение.

Министр отметила, что белорусское общество, в том числе, диаспора, должно участвовать в построении будущего своей родины. По мнению чиновников, власти должны допустить граждан до публичных дебатов.

Кроме того, Лийметс подчеркнула, что Совет Европы может оказать Белоруссии помощь при проведении демократических реформ. Она напомнила, что республика не является членом СЕ, однако ратифицировала некоторые ее документы.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская предложила противникам Лукашенко тактику действий во время всенародного голосования. Оппозиция призвала белорусов пойти на избирательные участки и сделать референдум недействительным.