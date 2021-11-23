Соловьева обидел поступок пресс-секретаря Лукашенко с интервью президента

Соловьева обидел поступок пресс-секретаря Лукашенко с интервью президента
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эйсмонт преподчитает российким западные телеканалы, считает ведущий

Российский журналист Владимир Соловьев раскритиковал пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт за отказ устроить ему интервью с главой государства. Поводом для негодования оказалась публикация "Царьграда", которому представитель президента поведала о массе заявок, лежащих на столе от  журналистов различных СМИ.

Так, Эйсмонт заявила, что запросы поступали и от Дмитрия Киселева с Владимиром Соловьевым. Однако разобраться с просьбами у нее не получается в оперативном порядке. А все иностранные медиа штампуют одни и те же формулировки, наполненные голословными обвинениями.

Соловьев заявил, что "гражданочка", оказывается, взяла на себя ответственность решать за президента Белоруссии, кому можно давать интервью, а кого необходимо проигнорировать.

"То есть теперь вы крутите президентом Белоруссии? То есть теперь вы за него решаете? Ну и получайте гогда такие интервью, как CNN с "Би-би-си" и возмущайтесь. Либо получайте такое интервью, как с Игорем Коротченко, которое мы процитировали. И благодаря тому, что это процитировал наш канал, и многие наши программы... Значит, Киселев и Соловьев через запятую, где-то там на столе лежат? Молодец, Наталья! Талантлива! А не честнее просто сказать: боимся дать интервью Соловьеву? Потому что не будет игры в поддавки, и будут жесткие вопросы?" – возмутился Соловьев.

Ведущий выразил уверенность, что Лукашенко не испытывает никакого страха перед ним, в отличие от Эйсмонт. Последняя наивно полагает, что может выстроить повестку президента таким образом, что официальный Минск заручится симпатиями западных медиаресурсов.

"Важно же борться за их любовь. А не будет никакой любви. Они ненавидят Лукашенко. У них работа такая – ненавидеть президента Белоруссии", – заявил ведущий.

В интервью с британским журналистом Стивеном Розенбергом президент Белоруссии дал весьма эмоциональный ответ на вопрос об итогах выборов 2020 года.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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