Эксперт объяснил растерянность Лукашенко во время интервью BBC

Эксперт объяснил растерянность Лукашенко во время интервью BBC
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии привык говорить с позиции силы

Александр Лукашенко во время интервью телеканалу BBC, где обсуждались внутренняя и внешняя политика Белоруссии, ситуация с протестами и миграционный кризис, периодически вместо ответов на вопросы журналиста срывался на крик и критику в отношении Запада. Аналитик Вадим Можейко объяснил причины растерянности политика.

Эксперт уверен, что белорусский президент утратил навык трибуна, то есть ораторское мастерство. Он подчеркнул, что беседа со Стивом Розенбергом была далеко не лучшим публичным выступлением главы государства, который привык разговаривать с позиции силы, когда оппонент боится задать неудобные вопросы и озвучить свои аргументы.

"Он не умеет разговаривать другим языком, кроме как с помощью угроз. Для политика это достаточно плохо – он должен уметь говорить с разными людьми", – отметил Можейко.

Кроме того, он обратил внимание на профессионализм журналиста, который заранее подготовился к интервью и подобрал фотографии. Эксперт напомнил, что Лукашенко даже отказался смотреть снимки из Окрестина, признав аргументы ведущего о пострадавших гражданах. 

По мнению Можейко, президент РБ уходил от прямых ответов, апеллируя к коллективному Западу, потому что не видит разницы между Евросоюзом, США и Великобританией. Аналитик уверен, что Лукашенко считает оппозицию и негосударственные НКО агентами западного влияния.

Напомним, ранее политолог Александр Класковский заявил, что Александр Лукашенко в интервью BBC наговорил много лишнего в отношении России и вел себя слишком эмоционально. Эксперт напомнил, что у нашей страны есть рычаги давления на Лукашенко.

Источник: Солидарность ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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