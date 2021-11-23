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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко отреагировала на русофобские высказывания предстателя правительства Польши Матеуша Моравецкого, который обвинил нашу страну в шантаже Европы с помощью газопровода "Северный поток-2".
Примечательно, что континентальный энергетический кризис стал следствием борьбы ряда недальновидных политиков с российским энергетическим проектом. Однако польский премьер-министр уверен, что рост инфляции в Евросоюзе связан с новой ГТС и деятельностью "Газпрома".
Его обвинения в шантаже в адрес России вызвали недоумение у пресс-секретаря МИД РФ. Захарова обратила внимание, что Польша регулярно голосует за нелегитимные санкции, направленные против нашей страны. Дипломат поставила на место предстателя кабмина Польши, устроив для него ликбез.
"Шантаж – это использование незаконных санкций как метода оказания давления на страны и народы", – заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что с помощью этого инструмента выдвигаются ультиматумы против суверенных стран для вмешательства в их внутренние дела. По словам представителя российского МИД, шантажом занимаются члены НАТО.
Напомним, ранее депутат Европарламента подтвердил, что Польша заинтересована в срыве запуска "Северного потока-2". По словам парламентария, давление на российский газопровод также оказывают США, Италия и Франция.
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