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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с весны текущего года организовало специальную миссию, целью которой является сбор информации о нарушениях в отношении граждан Белоруссии. Об этом рассказал оппозиционный политик Павел Латушко.
Основатель движения НАУ отметил, что направил в миссию ОНН обращение о "преступлениях" Александра Лукашенко в отношении белорусов и призвал сограждан последовать его примеру. Бывший министр культуры РБ подчеркнул, что для запуска механизма международной ответственности нужны обращения от конкретных жертв режима или их представителей.
"Режим Лукашенко продолжает совершать преступления в отношении белорусского народа. Наша задача – фиксировать их и придавать огласке каждый такой случай", – заявил Латушко.
По его словам, такой шаг позволит приблизить суд над "диктатором". Оппозиционер подчеркнул, что действия белорусского правителя против собственного народа с мая прошлого года приобрели "невообразимый масштаб" при том, что права граждан нарушаются "не одно десятилетие".
К слову, ранее Латушко заявил, что Евросоюз может оставить режим Лукашенко без иностранной валюты. По словам политика, ЕС запретит своим банкам обменивать белорусские средства МВФ на евро.
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