Некоторые не против разместить на родной земле боеголовки из США

В ряде европейских государств не снижается накал антироссийской истерии. Так, известный польский государственный деятель Богдан Пенк считает, что для сдерживания нашей страны необходимо использовать американское ядерное оружие.



Экс-сенатор и евродепутат напомнил, что польское государство находится в непосредственной близости от России. Если на его землях разместить американские ядерные боеголовки, то статус Варшавы резко подскочит, а Москва начнет "боятся" эту страну.

Пенк действует в логике политиков-русофобов и с удовольствием лепит из нашей страны образ мирового агрессора. Так, по его словам, Кремль спит и видит, как бы напасть на Евросоюз и саму Польшу. Для того чтобы обезопасить себя, Варшаве нужно "быстро вооружаться", уверен депутат.

Мол, в таком случае российская сторона оценит свои гипотетические потери и, возможно, передумает нападать на вооруженное до зубов государство. Также польский деятель всеми руками и ногами выступает за усиление присутствия американских военных в Восточной Европе. Только тогда Польша и весь Евросоюз смогут спать спокойно и не бояться внезапного "нападения" России.

К слову, недавно в Польше нашли новый повод для обвинений против России. Так, нашу страну считают виноватой в том, что в Евросоюзе увеличились темпы инфляции и подскочили цены на многие товары и услуги.