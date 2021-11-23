Украинский депутат отказался сообщать, когда и где был использован американский ПТРК, а также что он поразил

Украинские военные действительно применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбук" депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.

Таким образом, соратник главы государства Владимира Зеленского подтвердил ранее появившуюся информацию об использовании запрещенного Минскими соглашениями и самим Вашингтоном в зоне вооруженного конфликта ПТРК.

"Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться или это не запрещено", да, может", – заявил парламентарий.

Пан Копытин подчеркнул, что Незалежная имеет право защищать свою землю, в том числе и с применением Javelin или китайских беспилотников Bayraktar.

"Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по применению Javelin. Дошли в диалоге с ними до такого же мнения, которое я очертил выше", – добавил представитель "СН".

Издание "Украина.ру", реагируя на заявление пана Копытина, в телеграм-канале со ссылкой на данные депутата парламента ДНР Владислава Бердического сообщает, что в зоне разграничения конфликтующих сторон в последнее время "потерь танков не зафиксировано".

Отсюда напрашиваются два вывода: или украинский парламентарий знает о якобы применении Javelin в Донбассе из западных СМИ, или реально "джавелин" не применялся, а киевскому режиму нужны такие разговоры, как и "показательное использование "байрактара" исключительно для нагнетания напряженности" в регионе.

Впрочем, отмечает издание, как любой другой ПТРК Javelin "можно использовать не только против танков, а использование против танка не означает, автоматически, потерю этого самого танка".

Накануне главе МИД России Сергею Лаврову задали вопрос насчет информации об использовании ВСУ в Донбассе американского оружия. Шеф отечественной дипломатии ответил, что пока не располагает такими данными.

