Киевский режим может перепродать американский арсенал в третьи страны

Поставки Вашингтоном оружия Киеву могут привести к эскалации конфликта в Донбассе, при этом не исключено попадания этого арсенала в руки террористов. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии для NEWS.ru.

"Не следует США вооружать Украину. Киев отличается такой сферой внешнеэкономической деятельности, как продажа оружия. То, что США поставляют Украине, может оказаться за рубежом, в руках тех же террористов", – считает политик.

По его словам, киевский режим перепродать американское оружие в третьи страны, и добавил, что ранее Незалежная в подобном уже была уличена.

Ранее во вторник, 23 ноября, телекомпания CNN сообщила о намерениях Вашингтона в качестве военной помощи предоставить Киеву ПТРК Javelin, минометы и системы ПВО Stinger, сообщает "Радио 1".

Добавим, последние несколько дней на Украине и в РФ на разных уровнях обсуждается вопрос, применяли ли военные ВСУ в зоне конфликта американские "джавелины", запрещенные Минскими соглашениями.

