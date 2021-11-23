США ударили по европейцам из-за "Северного потока-2"

США ударили по европейцам из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner / ZB / www.globallookpress.com
Под ограничения попали связанные с трубопроводом компания и судно

Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria, которая базируется на Кипре, и голландского судна Marlin.

На официальном сайте ведомства говорится, что меры были введены на основании закона 2019 года "О защите энергетической безопасности Европы". 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал введение санкций в отношении "Северного потока-2". Чиновник отметил, что под ограничения попадет юридическое лицо, имеющее отношение к трубопроводу и два морских судна. 

В ответ на это в Германии раскрыли истинную цель новых американских санкций в отношении "Северного потока-2". В Берлине считают, что Вашингтон пытается подорвать отношения Москвы и Брюсселя. 

Немецкий парламентарий Ян Нольте указал на то, что для Соединенных Штатов сотрудничество России и Германии предоставляет большую опасность. Так или иначе, эксперт уверен, что рестрикции вряд ли смогут повлиять на реализацию проекта и начало его работы. 

Главная опасность, продолжил Нольте, кроется вовсе не в американских санкциях, а в самом Европейском союзе, некоторые члены которого могут намеренно затянуть начало эксплуатации балтийской магистрали. 

Источник: Минфин США ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В Германии раскрыли цель новых санкций США против "Северного потока – 2"

Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем

"Причины установлены": в Норвегии высказались о гибели подлодки "Курск"

В Осло прокомментировали версию российского адмирала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей