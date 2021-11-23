Под ограничения попали связанные с трубопроводом компания и судно

Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria, которая базируется на Кипре, и голландского судна Marlin.

На официальном сайте ведомства говорится, что меры были введены на основании закона 2019 года "О защите энергетической безопасности Европы".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал введение санкций в отношении "Северного потока-2". Чиновник отметил, что под ограничения попадет юридическое лицо, имеющее отношение к трубопроводу и два морских судна.



В ответ на это в Германии раскрыли истинную цель новых американских санкций в отношении "Северного потока-2". В Берлине считают, что Вашингтон пытается подорвать отношения Москвы и Брюсселя.

Немецкий парламентарий Ян Нольте указал на то, что для Соединенных Штатов сотрудничество России и Германии предоставляет большую опасность. Так или иначе, эксперт уверен, что рестрикции вряд ли смогут повлиять на реализацию проекта и начало его работы.

Главная опасность, продолжил Нольте, кроется вовсе не в американских санкциях, а в самом Европейском союзе, некоторые члены которого могут намеренно затянуть начало эксплуатации балтийской магистрали.