Просвещенные европейцы совсем позабыли о свободе слова

Ряд европейских государств с каждым днем становится все дальше от основ демократии. Например, некоторые политики готовы расправиться с итальянским сенатором лишь за то, что он разместил на своей странице в социальной сети твит, посвященный Российской Федерации.



Под опалу попал глава постоянной комиссии итальянского сената по иностранным делам Вито Петрочелли. Сенатор решил отреагировать на скандал вокруг местной газеты La Repubblica. Напомним, в этом издании вышла разгромная статья, направленная против российского лидера Владимира Путина.

На газетную провокацию отреагировали в нашем МИД. Там подчеркнули, что подобного рода материалы серьезно портят отношения между Россией и Италией.

Сенатор решил поразмышлять на эту тему и опубликовал в "Твиттер" пост с вопросом о том, может ли глава этой газеты портить отношения между двумя странами. Петрочелли не стал делиться личным мнением, а лишь задал вопрос своей аудитории.

Однако этого вполне хватило для того, чтобы разгорелся громкий скандал. Оппонентом итальянца стала евродепутат Пина Пичьерино. Деятельница начала требовать отставки сенатора. Кроме того, проблемы появились у главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, который является однопартийцем опального сенатора. Министру начали задавать неудобные вопросы о том, придерживается ли его партия "Движение пяти звезд" общему европейскому курсу.

Напомним, официальная представительница российского МИД Мария Захарова в ответ на скандальную статью предложила итальянцам топить свои дома газетами La Repubblica.