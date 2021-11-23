Эстония пригрозила России серьезным противостоянием на Украине

Эстония пригрозила России серьезным противостоянием на Украине
Фото: Sergei Stepanov / xinhua/ www.globallookpress.com
В Таллине оценили нынешнее состояние ВСУ по сравнению с 2014 годом

Россия в случае нападения на Украину столкнется с серьезной военной силой. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк, сообщает ERR.ee.

По его мнению, у Запада есть повод волноваться, поскольку передвижениями российских войск у границ с Незалежной обеспокоены не кто-нибудь, а сам глава Госдепа США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, которые "очень серьезно и открыто предупреждают Россию". Эстонец считает, что "такие заявления не делаются просто так".

Постпред успокоил европейцев: Штаты и альянс сохраняют бдительность вокруг ситуации в Незалежной и готовы применить все доступные средства. Луйк подчеркнул, что сегодня украинская армия гораздо сильнее, чем она была в 2014 году.

"Если Россия выступит против Украины, она должна учитывать, что ей будет противостоять очень серьезная военная сила", – резюмировал посланник Таллина.

На днях издание Bloomberg вышло со статьей, в которой со ссылкой на разведку США сообщалось о планах Россия напасть на Украину в 2022 году. Причем вторгаться Москва намерена с территории Белоруссии и Крыма, выяснили в Пентагоне.

Что касается "обеспокоенности" Блинкена перемещением наших танков внутри РФ, ее госсекретарь выразил 12 ноября, предупреждая Москву не совершать "ошибки 2014 года".

Источник: ERR ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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