Прага не прочь подставить Варшаве дружеское европейское плечо

Цирк вокруг коллапса с беженцами на белорусско-польской границе не прекращается. Несчастных людей все также пытаются выставить угрозой мировому спокойствию. На этот раз отличилась Чехия. Местные власти заявили, что готовы помочь польскому государству и отправить туда военных или полицейских.



С таким предложением выступил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Высокопоставленный чех подчеркнул, что Варшава пока не обращалась к соседям с подобной просьбой, однако они уже готовы помочь.

Бабиш также заявил, что происходящее на рубежах является неприемлемым. Такое высказывание кажется удивительным на фоне того, что долгое время в Евросоюзе утверждали: европейцы готовы с распростертыми объятьями принять беженцев со всего мира.

К слову, недавно мигранты нашли лазейку на границе для проникновения с территории Белоруссии в Польшу. Беженцы пытаются преодолеть реку Буг на понтонах.