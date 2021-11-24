Россия изменила риторику в отношении Белоруссии по двум причинам

Отношения между Москвой и Минском напряжены еще с октября. На этом фоне российский лидер Владимир Путин призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Политолог Валерий Карбалевич уверен, что Кремль изменил риторику из-за двух причин.

По словам эксперта, изначально Путин не хотел вмешиваться в конфликтную ситуацию на границе с Польшей, делая ставку на белорусского правителя. Он обратил внимание, что мировые лидеры активно обращаются к президенту России с просьбой повлиять на Лукашенко.

Политолог предположил, что Путин обещал Меркель и Макрону помочь с решением миграционного кризиса, что не понравилось президенту Белоруссии. Батьке, как отметил аналитик, показалось, что Кремль договаривается с Евросоюзом за его спиной. По мнению эксперта, Лукашенко мешает российской стороне разрешить пограничный конфликт.

"Когда Путин попытался вмешаться в миграционный кризис, Лукашенко воспротивился, отказался прислушиваться к настойчивым советам российского лидера", – заявил Карбалевич.

Кроме того, он подчеркнул, что на обострение двусторонних отношений мог повлиять еще один фактор. Политолог отметил, что президент РБ обещал российскому коллеге изменить конституцию Белоруссии, чтобы отставить пост главы государства, однако передумал выполнять договоренности.

"Теперь [Лукашенко] отказывается сдержать свое обещание, пытается как-то открутиться, хочет остаться у власти на должности главы Всебелорусского народного собрания. И это вызывает недовольство Путина", – уверен эксперт.

Кстати, его коллега Александр Класковский считает, что у Кремля есть конкретные рычаги давления на Лукашенко. Политолог подчеркнул, что Путин в последнее время демонстрирует явное недовольство президентом Белоруссии, поэтому отказывается от личных встреч.