Против ограничений выступила партия "Зеленые"

Даже для противников проекта "Северный поток-2" неприемлемы новые санкции США. Об этом заявил депутат Бундестага Омид Норипур, представляющий партию "Союз 90/Зеленые".

Парламентарий подчеркнул, что в его фракции, которая всегда выступала против российского газопровода, теперь не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами". Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Политик отметил, что "трубопровод есть и останется неверным немецким решением – не американским".

Напомним, ранее в Европарламента заявили, что новые американские санкции могут сорвать запуск российской ГТС.