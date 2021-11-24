Немецких противников "Северного потока-2" возмутили новые санкции США

продолжениеНемецкие промышленники назвали "роковым сигналом" новые санкции по "Северному потоку - 2"
Против ограничений выступила партия "Зеленые"

Даже для противников проекта "Северный поток-2" неприемлемы новые санкции США. Об этом заявил депутат Бундестага Омид Норипур, представляющий партию "Союз 90/Зеленые".

Парламентарий подчеркнул, что в его фракции, которая всегда выступала против российского газопровода, теперь не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами". Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Политик отметил, что "трубопровод есть и останется неверным немецким решением – не американским". 

Напомним, ранее в Европарламента заявили, что новые американские санкции могут сорвать запуск российской ГТС.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров

В Германии раскрыли цель новых санкций США против "Северного потока – 2"

Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем

"Причины установлены": в Норвегии высказались о гибели подлодки "Курск"

В Осло прокомментировали версию российского адмирала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей