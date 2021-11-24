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"Блицкриг" со стороны Кремля невозможен, так как миллионы украинцев готовы защищать свою землю. Вероятнее всего, Москва начнет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью электроэнергии, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
К счастью, добавил политик, Соединенные Штаты действуют на опережение, что весьма радует спикера. Так, Вашингтон обсуждает с Брюсселем очередной санкционный "пакет сдерживания", на который Климкин возлагает особые надежды.
По словам политика, Штаты рассматривают вариант ограничения импорта нефти и отключение России от SWIFT. Вместе с тем Белый дом обсуждает вопрос поставок нового оружия для Незалежной. Последняя тема, считает он, во многом определяется как развитием ситуации на самой Украине, так и диалогом Путина с Байденом.
Таким образом, Климкин призвал западные государства к введению "адских санкций" против Российской Федерации. При этом Евросоюз, уверен он, недооценивает ситуацию, не веря в "намерения Путина". Президент России якобы преследует своей целью поставить Европу на колени за счет газа, добиваясь долгосрочных соглашений.
Российский лидер, считает Климкин, причастен ко всем бедам, с которыми довелось столкнуться коллективному Западу: по вине Путина, заявил спикер, произошли миграционный и энергетический кризисы. Кремль "поймал кураж" и теперь сбивает в космосе спутники, дестабилизирует ситуацию в Боснии и на Кавказе. К счастью, Штаты "ему не дадут сыграть".
Ранее Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен избегать всяких намеков на встречу с российским коллегой, так как последний непременно начнет диалог с позиции силы.
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эти в кавычках политики укрусии расходный материал запада,пыль в истории
но чугункин этого не видит в отличии от запада
или видит но считает что у кремля не хватит смелости