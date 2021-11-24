На Украине призвали Запад отключить Россию от SWIFT

На Украине призвали Запад отключить Россию от SWIFT
Павел Климкин. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Экс-глава дипломатии надеется на "адские санкции" против Москвы

"Блицкриг" со стороны Кремля невозможен, так как миллионы украинцев готовы защищать свою землю. Вероятнее всего, Москва начнет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью электроэнергии, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

К счастью, добавил политик, Соединенные Штаты действуют на опережение, что весьма радует спикера. Так, Вашингтон обсуждает с Брюсселем очередной санкционный "пакет сдерживания", на который Климкин возлагает особые надежды.

По словам политика, Штаты рассматривают вариант ограничения импорта нефти и отключение России от SWIFT. Вместе с тем Белый дом обсуждает вопрос поставок нового оружия для Незалежной. Последняя тема, считает он, во многом определяется как развитием ситуации на самой Украине, так и диалогом Путина с Байденом.

Таким образом, Климкин призвал западные государства к введению "адских санкций" против Российской Федерации. При этом Евросоюз, уверен он, недооценивает ситуацию, не веря в "намерения Путина". Президент России якобы преследует своей целью поставить Европу на колени за счет газа, добиваясь долгосрочных соглашений.

Российский лидер, считает Климкин, причастен ко всем бедам, с которыми довелось столкнуться коллективному Западу: по вине Путина, заявил спикер, произошли миграционный и энергетический кризисы. Кремль "поймал кураж" и теперь сбивает в космосе спутники, дестабилизирует ситуацию в Боснии и на Кавказе. К счастью, Штаты "ему не дадут сыграть".

Ранее Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен избегать всяких намеков на встречу с российским коллегой, так как последний непременно начнет диалог с позиции силы.

Источник: Обозреватель
Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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Гость332181
Клим Чугункин вообще вдаль не смотрит, ему хватает самолюбования... Судя по всему он от зеркала не отходит, не может налюбоваться на себя, какой он умный....
и это вполне возможно,хотя скорей всего он понимает свою не большую стоимость но всеми силами пыжится и надувает щеки перед публикой и зеркалом
эти в кавычках политики укрусии расходный материал запада,пыль в истории
Гость330794
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Раньше про такого говорили "цирк уехал, клоуны остались". Сейчас новое поветрие - кто бы куда ни уезжал, кто бы куда ни приезжал, а и цирк, и клоуны всё на месте...
Гость332229
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Никогда они Россию от SWIFT не отключат, потому что тогда нарушится вся система платежей, они у нас много чего закупают и мы у них тоже, это просто не выгодно, а деньги там считать умеют, да и газ им бесплатно поставлять никто не будет, особенно зимой. Но рогулей учить хоть чему-то - это все равно как делать кое-что против ветра.
Гость332242
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Пусть попробуют. Для них это будет самострел в голову
Гость332181
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М
в ответ на отключение от SWIFT(обьявление холодной войны) кремль может отрубить кабеля интернета из сша в европу в океане,последствия будут впечатляющие
но чугункин этого не видит в отличии от запада
или видит но считает что у кремля не хватит смелости
Клим Чугункин вообще вдаль не смотрит, ему хватает самолюбования... Судя по всему он от зеркала не отходит, не может налюбоваться на себя, какой он умный....
Гость332237
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о как чугуна понесло. Видать раскумарил зочетный кизял
Гость332229
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Тупые рогули до сих пор думают, что кто-то собирается за них, убогих рабов, впрягаться. Саакашвили тоже так думал в 2008 году, но рогули не совместимы с такими понятиями как "учеба, память, делать выводы, смотреть дальше своей цюцюрки".
крым наш
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М
в ответ на отключение от SWIFT(обьявление холодной войны) кремль может отрубить кабеля интернета из сша в европу в океане,последствия будут впечатляющие
но чугункин этого не видит в отличии от запада
или видит но считает что у кремля не хватит смелости
Ну нападите же на нас,что вам жалко?
крым наш
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М
в ответ на отключение от SWIFT(обьявление холодной войны) кремль может отрубить кабеля интернета из сша в европу в океане,последствия будут впечатляющие
но чугункин этого не видит в отличии от запада
или видит но считает что у кремля не хватит смелости
Да,вот пропало 10км кабеля на дне!Мыши съели?
М
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в ответ на отключение от SWIFT(обьявление холодной войны) кремль может отрубить кабеля интернета из сша в европу в океане,последствия будут впечатляющие
но чугункин этого не видит в отличии от запада
или видит но считает что у кремля не хватит смелости
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