Пушков оценил готовность Польши решать с Россией миграционный кризис

Пушков оценил готовность Польши решать с Россией миграционный кризис
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Варшава хочет переложить ответственность на Москву

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы польского внешнеполитического ведомства о готовности обсуждать с Россией миграционный кризис, возникший на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза. Политик уверен, что подобная риторика имеет неконструктивный характер. 

Напомним, ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что республика готова к диалогу с нашей страной по поводу наплыва беженцев. Он также отметил, что с белорусскими властями можно решать только технические вопросы.

По мнению члена Совета Федерации, Польша стремится переложить на Россию ответственность за пограничный конфликт. Кроме того, парламентарий считает, что Варшава за счет обращения к Москве из-за миграционного кризиса хочет повысить свой международный рейтинг.

Он подчеркнул, что наша страна не имеет никакого отношения к кризисной ситуации, поэтому Польше не сможет добиться своих целей. Пушков напомнил об обращении главы немецкого правительства Ангелы Меркель к российскому лидеру Владимиру Путину. 

По его словам, канцлеру ФРГ посоветовали договариваться непосредственно с президентом Белоруссии. Парламентарий призвал польскую сторону тоже обращаться к Александру Лукашенко.

К слову, политолог Валерий Карбалевич уверен, что президент России пытается решить миграционный кризис, однако его белорусский коллега противится этому. 

Источник: Telegram-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость332181
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Лучше всего пшекам договариваться с оппозицией, раз они ее признали, вот пусть оппозиция и решает эти вопросы.
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