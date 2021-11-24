На Украине разоблачили ложь США о нападении России

На Украине разоблачили ложь США о нападении России
Фото: depositphotos.com
Эксперт озвучил истинные цели Вашингтона

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия стянула к линии разграничений двух государств боевую технику и большое количество военнослужащих, потому что собирается вторгнуться на территорию Незалежной с применением авиации в январе-феврале 2022 года. Однако эта информация не соответствует действительности, считает военный эксперт, полковник ВСУ запаса Олег Жданов.

"Все эти разговоры о нападении России зимой в большей мере являются политическими заявлениями, нежели реальными военными угрозами",

– написал он в статье для издания "Главред". Автор подчеркнул, что аналогичной риторики придерживается и США. По его словам, украинская элита просто подхватывает заявления американцев.

Аналитик обратил внимание, что в офисе президента Владимира Зеленского уже начали призывать "не раскачивать лодку", пугая общество сообщениями о нападении России. Он отметил, что Киев даже не удосужился согласовать свои заявления с Вашингтоном и партерами из НАТО – по итогу стороны дали разную информацию.

Украинский эксперт разоблачил ложь США. По его словам, Белый дом ведет свою политическую игру, делая заявления о нападении России. Прежде всего, Вашингтон хочет помешать переговорам между Киевом и Москвой. Кроме того, как отметил офицер, американцы пытаются оказать давление на нашу страну.

К слову, ранее аналитик Марат Баширов заявил, что новые антироссийские санкции США является просто "костью", брошенной Украине.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость332229
Пожаловаться Ответить
Да кому нужна эта 404 развалина, еще тратить на нее время, силы и деньги, все ради того чтобы получить лишние проблемы, да еще неимоверные расходы на содержание укроскота. Что с них взять-то? Если только рогулей наловить и в зоопарке за деньги показывать.
1
новости партнеров

Немецкие промышленники назвали "роковым сигналом" новые санкции по "Северному потоку - 2"

Обеспокоенность выразили даже "Зеленые"

Денег не видать: Молдавия придумала уловку с выплатами "Газпрому" - эксперт

По итогу, во всем окажется виновата российская компания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей