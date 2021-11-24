США исключили Россию из диалога про демократию

США исключили Россию из диалога про демократию
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Москву не позвали на всемирный форум

На "саммит за демократию", который проведут США 9-10 декабря 2021 г., приглашены 110 стран. Однако в перечне участников нет России, Китая и еще ряда стран, играющих заметную роль на международной арене.

Судя по списку, опубликованному Госдепом, Вашингтон подошел к рассылке приглашений на виртуальное мероприятие, заявленное как глобальное, весьма избирательно. Так, из числа стран ЕС вычеркнули Венгрию, зато позвали и Сербию, и частично признанное Косово.

Украина, Грузия, республики Прибалтики – в списке приглашенных, но там нет не только Белоруссии, что ожидаемо, но также Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и ряд других арабских стран, с которыми американцы ведут активную торговлю, в том числе углеводородами и оружием, обсуждать вопросы демократии Госдеп тоже не позвал.

Интересно, что в списке участников нет КНР, зато есть Тайвань, принадлежность которого Китаю США официально не оспаривают, указывает RT.

Проведение "саммита демократий" анонсировал ранее президент США Джо Байден. Помимо глав правительств, в мероприятии должны участвовать лидеры гражданского общества, руководители благотворительных организаций и правозащитных фондов. Обсуждать планируется защиту прав человека от произвола властей, борьбу с коррупцией и т.д.

Ранее Джо Байден сделал вывод, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не являются сторонниками демократического правления.

Источник: Госдеп США
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332229
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Каждый уважающий себя еж бережно хранит фотографию напугавшей его жonы.
М
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все верно,позвали почти всех своих вассалов и слуг
будут трындеть о новых правилах и обязанностях для них
както после бегства из афгана надо поддерживать мечты вассалов о сильной омерике и ее капиталлов
пусть приглашенные порадуются и поверят что омерика их защищает и помогает
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