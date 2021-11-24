Байден отправился в пятидневный отпуск

Американский лидер не будет выступать на публичных мероприятиях до конца недели

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправился на каникулы. Американский лидер находится в пятидневном отпуске, который проводит на острове Нантакет. Публичные мероприятия до воскресенья в графике главы государства отсутствуют.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, отвечая на вопрос о том, как президент мог бы объяснить свой отпуск на фоне инфляции, что у лидера есть право на то, чтобы провести время с семьей. Даже во время отдыха глава государства будет бороться за снижение уровня инфляции, заверила Псаки.

Ранее лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что у президента наблюдается несколько хронических заболеваний с постоянным кашлем и невропатией ног.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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