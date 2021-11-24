В Турции захотели свергнуть Эрдогана из-за рекордного обвала лиры - видео

Оппозиция настаивает на смене лидера

Жители Турции вышли в ночь на 24 ноября на городские улицы из-за рекордного обвала национальной валюты. За двухдневный период лира обвалилась на 25 процентов. Страна оказалась на грани экономического кризиса.

В протестных акциях на улицах Стамбула и Анкары выступают сотни тысяч граждан. В общественных местах действуют правоохранительные органы с военными.

Как отмечает "Пятый канал", обвал лиры произошел после решения ЦБ снизить процентную ставку. Оппозиция выступает за проведение досрочных выборов, предлагая сменить президента и состав парламента. Однако Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил, что раньше установленного срока – 2023 года – никто не собирается проводить выборы.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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