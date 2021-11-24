Евросоюз договорился с Узбекистаном о решении миграционного кризиса

Евросоюз договорился с Узбекистаном о решении миграционного кризиса
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
В Европе уверены, что Белоруссия искусственно создала пограничный конфликт

Узбекистан прекращает авиационное сообщение с Белоруссией по маршруту Ташкент-Минск. Об этом власти республики договорились главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На встрече с министрами иностранных дел стран азиатского региона чиновник заявил, что мигранты пользуются этими авиарейсами, чтобы попасть в РБ и оттуда уже проникнуть в ЕС. 

На саммите глав МИД в Душанбе Боррель подчеркнул, что Евросоюз возлагает на белорусские власти ответственность за эскалацию миграционного кризиса на линии разграничения с Польшей. По мнению дипломата, Минск искусственно создал пограничный конфликт, воспользовавшись ситуацией с беженцами.

Он также заявил, что остановить миграционный криз можно с помощью дипломатических мер. Чиновник отметил необходимость остановить искусственную миграцию и уговорить выходцев из азиатских стран вернуться на родину.

Для этого, по его словам, достигнута договоренность Евросоюза и Узбекистана о прекращении полетов гражданских рейсов между Ташкентом и Минском. Кроме того, чиновник уверен, что власти Белоруссии заманивают мигрантов обманным путем, обещая, что у них не возникнет проблем с пересечением границы ЕС.

Напомним, ранее политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал, что конфликт на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза может пойти по донбасскому сценария.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость332286
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Двуличный Запад во всей красе! Не лезли бы со своими порядками в Ирак, Сирию, Афганистан - не было бы беженцев. Ведь все же проще простого, именно в этом и есть корень проблем...
Гость330457
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Такое впечатление, что самолет - единственное средство передвижения. Поезд тоже существует, ну и на автобусах раньше были туры по Европе дешевые. Долго, но дешево. Ощущение что просто пытаются изолировать Беларусь
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