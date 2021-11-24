На границе Украины и Белоруссии началась спецоперация

На границе Украины и Белоруссии началась спецоперация
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Незалежная готовится к прорыву мигрантов

Погранслужба Украины объявила, что на линии разграничения с Белоруссией начинается спецоперация "Полесье" с целью не допустить ухудшения миграционного кризиса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба силового ведомства.

В Незалежной полагают, что дальнейшая эскалация конфликта на границе Белоруссии и Польши может привести к тому, что на выходных из стран ближневосточного региона вместо Евросоюза хлынут на территорию Украины. Этим обосновывается необходимость усиления на линии соприкосновения двух государств. 

В погранслужбе также сообщили, что спецоперация проводится совместно с войсками национальной гвардии и сотрудниками полиции. Координировать действия силовиков будут центральные и региональные штабы, а также группы управления на местах.

По данным пресс-службы, для охраны госграницы Украины планируется привлечь беспилотники и авиацию, а также установить технические средства мониторинга. Усиление произойдет прежде всего на тех участках соприкосновения с Белоруссией, где ожидаются потенциальные прорывы мигрантов. Дополнительные проверки начнутся и на автодорогах примыкающих к пограничной зоне.

Напомним, ранее на Украине опровергли информацию о скоплении российских войск на границе. Военный эксперт подчеркнул, что наша страна не планирует вторжение.

Источник: Пограничная служба Украины
Борис ЭЛЬФАНД

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