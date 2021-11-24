Министр иностранных дел Королевства публично исказила факты

Легкость, с которой исполняющая функции председателя ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде переиначивает факты в угоду западным политическим веяниям, удивила официального представителя российского дипломатического ведомства Марию Захарову.

Переговоры Линде с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоялись в Москве 19 ноября. Накануне визита шведский дипломат подчеркивала, что обсуждаться будет, в первую очередь, деятельность ОБСЕ и подготовка к заседанию СМИД в Стокгольме 2-3 декабря.

Однако, вернувшись домой, Линде стала рассказывать журналистам, что поставила во главе повестки дня миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также вопрос о деятельности иноагентов в России.

"Это не соответствует реальному содержанию встречи",

– дипломатично отметила Захарова. По ее мнению, это показывает, что председательство в ОБСЕ Швеция использует для "выпячивания ангажированных подходов" в ущерб "добросовестному выполнению функций "честного брокера" в делах ОБСЕ". Такой подход Линде к делу "негативно скажется" при подведении итогов ее работы в должности главы ОБСЕ, предупредили в Москве.

Ранее в Стокгольме обиделись на решение Москвы не приглашать шведов на российские военные учения.

