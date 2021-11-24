Дипломаты считают, что Москва добивается окончательного отделения Донбасса от Украины

Европейский союз потребовал от Российской Федерации отменить указ президента Путина о гуманитарной поддеожке для ЛНР и ДНР. Брюссель считает, что Москва не должна ухудшать обстановку на востоке Украины, сообщил представитель евродипломатии Петер Стано.

Европейский дипломат заявил, что ЕС призывает Кремль отменить принятое решение и отказаться от предпринятия действий в одностороннем порядке. В Брюсселе уверены, что указ российского лидера лишь ухудшит обстановку в Донбассе.

Как считает представитель Европейского союза, закон направлен лишь на дальнейшее обособление районов ЛДНР от остальных территорий Украины "в нарушение целей" Минских соглашений. Стано добавил, что тем самым Кремль нарушает суверенитет Незалежной, включая таможенную сферу, а также препятствует реинтеграции страны.

Напомним, указ главы РФ, направленный на оказание гуманитарной помощи дли ЛДНР, признает в России действительными сертификаты продукции, которая производится на территории указанных регионов. После обнародования документа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закон нарушает Минские соглашения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках закона российская сторона планирует для оказания помощи республики наладить экспорт черной металлургии, химпрома и иных товаров.

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что решение главы государства о допуске товаров ЛДНР на внутренний рынок наравне с отечественной продукцией стало необходимостью из-за действий официального Киева против народных республик Донбасса.