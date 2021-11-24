Евросоюз потребовал от России отменить указ Путина об ЛНДР

Евросоюз потребовал от России отменить указ Путина об ЛНДР
Фото: Filip Radwanski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дипломаты считают, что Москва добивается окончательного отделения Донбасса от Украины

Европейский союз потребовал от Российской Федерации отменить указ президента Путина о гуманитарной поддеожке для ЛНР и ДНР. Брюссель считает, что Москва не должна ухудшать обстановку на востоке Украины, сообщил представитель евродипломатии Петер Стано. 

Европейский дипломат заявил, что ЕС призывает Кремль отменить принятое решение и отказаться от предпринятия действий в одностороннем порядке. В Брюсселе уверены, что указ российского лидера лишь ухудшит обстановку в Донбассе.

Как считает представитель Европейского союза, закон направлен лишь на дальнейшее обособление районов ЛДНР от остальных территорий Украины "в нарушение целей" Минских соглашений. Стано добавил, что тем самым Кремль нарушает суверенитет Незалежной, включая таможенную сферу, а также препятствует реинтеграции страны.

Напомним, указ главы РФ, направленный на оказание гуманитарной помощи дли ЛДНР, признает в России действительными сертификаты продукции, которая производится на территории указанных регионов. После обнародования документа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закон нарушает Минские соглашения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках закона российская сторона планирует для оказания помощи республики наладить экспорт черной металлургии, химпрома и иных товаров.

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что решение главы государства о допуске товаров ЛДНР на внутренний рынок наравне с отечественной продукцией стало необходимостью из-за действий официального Киева против народных республик Донбасса.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость331322
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Россия сама по себе вообще не несёт никакой ответственности и не является стороной соглашений, подписанных в Минске.
Гость332361
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Торг уместен. Снимают санкции с России, подготавливают комплекс гуманитарных мероприятий по восстановлению экономики ЛНДР, принуждают Украину свернуть все боевые действия против ЛНДР и можно подумать.
ВВМ
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А какой, хотя бы один, указ Украины был в последние лет 6-7 подписан в пользу сближения взглядов, сближения двух конфликтующих сторон???
Гость332286
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Пусть свои требования засунут себе в одно место... Сколько уже было таких заявлений и? Мы либо их посылаем, либо просто игнорируем. Значит по их мнению, пусть на Донбассе люди вымрут из-за блокады со стороны Украины ? Именно из-за тааких заявления в нашей стране все эти стоны и вопли ЕС по поводу "ценностей" их вызывают только разджражение или безразличие...
крым наш
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Гость331965
ничего отменять не нужно, так скорее кердык и придёт
404 и так и так кердык!
Гость332229
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Евросоюз идет нax.
Гость331965
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ничего отменять не нужно, так скорее кердык и придёт
Kl
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Я че то упустил, Россия в евросоюзе? Не? Так какого...
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