Удар по России нужен США для реабилитации за Афганистан – эксперт

Удар по России нужен США для реабилитации за Афганистан – эксперт
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Соединенные Штаты тщетно пытаются убедить окружающих, что по-прежнему непобедимы

США решили активнее демонстрировать свою военную мощь, чтобы вернуть страх и уважение перед американской армией в мире. В этом, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, смысл отработки Пентагоном ядерного удара по территории России.

О том, что США провели учения, в ходе которых 10 ядерных бомбардировщиков имитировали атаку на РФ сразу с двух сторон, сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу. При этом он отметил, что американцы за последние месяцы в 2,5 раза увеличили число военных маневров у самых границ России.

По словам Литовкина, после событий в Афганистане США утратили имидж самой великой силы в мире, и теперь ищут способ восстановить репутацию.

"Сегодня многие страны смотрят на американцев с пренебрежением: они 20 лет были в Афганистане и 20 лет боролись против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), но проиграли и так позорно покинули страну, бросая оружие и боевую технику",

– указал Литовкин в интервью "Ленте.ру". Однако вряд ли США удастся снова уверить мир в своем превосходстве. За последние годы у них появилось много сильных конкурентов: это не только Россия и Китай, но также Индия и Турция, считает эксперт. По крайней мере, с помощью отработки ядерных ударов и маневрирования эсминцев в Черном море утраченный статус им не вернуть.

Ранее эксперты Гудзоновского института пришли к выводу, что в случае атаки на Россию Пентагон лишится главного преимущества своих ВВС.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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