Гордон объявил о смерти Зеленского как политика

Гордон объявил о смерти Зеленского как политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Сегодня Незалежной правит не экс-комик, а глава его администрации

Политическая карьера Александра Зеленского закончится после завершения срока его президентства, и начало этому положено уже сегодня. С такой мыслью выступил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Бывший ярый поклонник действующего лидера нации, который только еще летом откушивал с ним шашлыки, лично приготовленные Владимиром Александровичем, набросился на того с критикой и выдвинул тому ряд обвинений, касающихся управлением страной.

"Он для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше – начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!", – бросал "кинжалы" в сердце Зеленского пан Гордон.

Он раскритиковал непрофессионализм команды офиса президента и объявил, что реально государством руководит не экс-комик, а глава администрации Андрей Ермак.

По словам журналиста, последний – умный человек и сделал все так, чтобы и Зеленский "был доволен и страной управлять", но дальше – "пропасть и пусто". Потому что нет сейчас в руководстве людей, которые когда-либо занимались государственным управлением, заметил пан Гордон.

На днях экс-депутат Верховной рады, бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что в офисе президента Незалежной действует шпион Кремля. И им является не кто-нибудь, а сам пан Ермак, орудующий в команде украинского лидера под псевдонимом "Тимофеев".

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332286
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Наконец и этому дошло, что управлять государством должны профи. А то как в России - так Навального в президенты, пусть страну разваливает так что ли ?
Гость332392
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Это редкий случай когда фамилия соответсвует человеку !!!! <цензура>-дон!!! Ну а зеля это жижа!!!
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