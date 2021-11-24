Сегодня Незалежной правит не экс-комик, а глава его администрации

Политическая карьера Александра Зеленского закончится после завершения срока его президентства, и начало этому положено уже сегодня. С такой мыслью выступил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Бывший ярый поклонник действующего лидера нации, который только еще летом откушивал с ним шашлыки, лично приготовленные Владимиром Александровичем, набросился на того с критикой и выдвинул тому ряд обвинений, касающихся управлением страной.

"Он для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше – начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!", – бросал "кинжалы" в сердце Зеленского пан Гордон.

Он раскритиковал непрофессионализм команды офиса президента и объявил, что реально государством руководит не экс-комик, а глава администрации Андрей Ермак.

По словам журналиста, последний – умный человек и сделал все так, чтобы и Зеленский "был доволен и страной управлять", но дальше – "пропасть и пусто". Потому что нет сейчас в руководстве людей, которые когда-либо занимались государственным управлением, заметил пан Гордон.

На днях экс-депутат Верховной рады, бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что в офисе президента Незалежной действует шпион Кремля. И им является не кто-нибудь, а сам пан Ермак, орудующий в команде украинского лидера под псевдонимом "Тимофеев".

