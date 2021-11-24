Лидер белорусской оппозиции зачитала текст на "корявом" английском языке

Светлана Тихановская выступила сегодня с пламенной 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента перед почти пустым залом. Тех же, кто там находился, белорусский оратор в буквальном смысле усыпила. На это обратил внимание телеграм-канал ONT NEWS, опубликовавший снимки слушателей беглой домохозяйки, чудом не ставшей президентом Белоруссии.

На фотографиях можно увидеть немногочисленных евродепутатов, большая часть которых во время выступления оппозиционерки или куняет, или уткнулась в гаджеты.

"Тихановская замучила Европарламент своим выступлением. Если кратко. Светка зачитала с листика речь на корявом английском. Депутаты изображали внимание, сидели в телефонах, боролись со сном", – говорится в сообщении.

Также авторы добавили, что Тихановская потребовала от Брюсселя ввести как можно больше санкций в отношении Минска, и "тогда уж белорусы заживут счастливо", а также не величать Александра Лукашенко президентом, "ибо кто тогда я".

Действительно, как пишет издание SWI со ссылкой на "Интерфакс", лидер белорусской оппозиции в изгнании посетовала на ЕС за медлительность в принятии ограничительных мер, упрекнув объединение, что рестрикции последовали лишь после истории с посадкой самолета Ryanair в Минске и "похищения блогера Романа Протасевича". И то, это случилось из-за того, что на борту лайнера были европейцы, указала Тихановская.

По ее словам, Евросоюз должен ввести очередные ограничения, т.к. "у нас нет еще одного года, ни у Белоруссии, ни у Европы" и зачем же снова ждать. Она убеждена, что санкции в отношении белорусских властей точно работают, поскольку они "разрушают коррупционные схемы и разделяют людей вокруг Лукашенко".

Также она призвала не признавать бацьку президентом и приостановить членство ее страны в международных организациях, ну, и оказать помощь представителям белорусского народа – активистам, журналистам, волонтерам и медиа.

