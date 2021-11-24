В презенте Шольца журналисты усмотрели сравнение с супругом врио главы кабмина Германии

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель получила на прощание в подарок куст кизила. Презент со смыслом ей преподнес будущий глава немецкого правительства лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сегодня сообщает газета Bild.

Издание задается вопросом, что же означает такой подарок.

Отмечается, что Шольц, вероятно, одарил врио канцлера на последнем заседании кабинета министров под руководством Меркель.

Как пишет издание, подарок явно имеет несколько смысловых значений. Растение с латинским названием Cornus Controversa приносит черные плоды – этот цвет символизирует Христианско-демократической союз. Куст должен расти в "кислой" почве – по-немецки sauer, что созвучно с фамилией супруга врио главы кабмина – Йоахима Зауэра.

Das Geschenk von Scholz an Merkel. Der Baum soll offensichtlich ihr hinterlassenes Deutschland symbolisieren! 😂 pic.twitter.com/zudA9AIDe5 — schwart-mobil Ⓜ️ (@USchwart) November 24, 2021

Члены правительства с улыбкой и аплодисментами наблюдали за процессом вручения презента. Кроме того, фрау Меркель получила от своих министров букет цветов.

Ожидается, что Шольц будет избран канцлером ФРГ на неделе с 6 по 12 декабря, передает "МИР 24".

