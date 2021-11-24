Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель получила на прощание в подарок куст кизила. Презент со смыслом ей преподнес будущий глава немецкого правительства лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сегодня сообщает газета Bild.
Издание задается вопросом, что же означает такой подарок.
Отмечается, что Шольц, вероятно, одарил врио канцлера на последнем заседании кабинета министров под руководством Меркель.
Как пишет издание, подарок явно имеет несколько смысловых значений. Растение с латинским названием Cornus Controversa приносит черные плоды – этот цвет символизирует Христианско-демократической союз. Куст должен расти в "кислой" почве – по-немецки sauer, что созвучно с фамилией супруга врио главы кабмина – Йоахима Зауэра.
Das Geschenk von Scholz an Merkel. Der Baum soll offensichtlich ihr hinterlassenes Deutschland symbolisieren! 😂 pic.twitter.com/zudA9AIDe5— schwart-mobil Ⓜ️ (@USchwart) November 24, 2021
Члены правительства с улыбкой и аплодисментами наблюдали за процессом вручения презента. Кроме того, фрау Меркель получила от своих министров букет цветов.
Ожидается, что Шольц будет избран канцлером ФРГ на неделе с 6 по 12 декабря, передает "МИР 24".
Нововведения коснутся всех жителей страны
Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию