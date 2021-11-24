Суженый беглой оппозиционерки давно томится в заключении

Судебные эксперты решат судьбу мужа бывшей участницы предвыборной гонки за кресло президента Белоруссии Светланы Тихановской уже в ближайшие недели. Известно, что приговор Сергею Тихановскому вынесут 14 декабря.



Также вместе с суженым скандальной политической деятельницы вердикт судей выслушают и другие представители белорусской оппозиции. Такой информацией с общественностью поделилась жена одного из арестантов Марина Адамович.

К слову, недавно Светлана Тихановская озвучила тактику по референдуму для противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.