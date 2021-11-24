На Украине призвали к терактам у Кремля

На Украине призвали к терактам у Кремля
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Сподвижник Порошенко предложил перенести вооруженный конфликт в Донбассе на территорию России

Вооруженные силы РФ намерены не только захватить Левобережную Украину, но и дойти до Варшавы и Берлина. Поэтому конфликт в Донбассе нужно переносить на российскую территорию и силами добровольцев совершать теракты в центре Москвы. Подобная воинственная истерика случилась с экс-министром инфраструктуры Незалежной времен президентства Петра Порошенко Владимиром Омеляном в эфире телеканала "Прямой".

"Пока мы не перенесем войну на территорию России, мы не сможем ее закончить и выиграть. За каждого убитого украинского солдата должны греметь теракты возле Кремля, организованные украинскими добровольцами", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Омеляна.

По его мнению, спецслужбы страны должны ликвидировать руководство ДНР и ЛНР вместе с "российской агентурой". Кроме того, бывший министр задумался над вопросом, кто же есть такой президент Украины Владимир Зеленский – "просто некомпетентный жадный аферист или он агент Кремля". Пан Омелян считает, что действующий лидер нации стремится довести соборную до того, чтобы Россия полностью завершила ее "оккупацию".

Он назвал реальной угрозу нахождение 100-тысячной группировки ВС РФ у границ Незалежной, несмотря на наличие у неньки 250-тысячной армии и 40-миллионого народа.

"Мы понимаем, что задание минимум для России – дойти до Днепра и захватить всю Левобережную Украину. Максимум – идти до Варшавы, Берлина", – объявил политик.

Пан Омелян назвал ужасом, стыдом, диверсией и саботажем тот факт, что в материальном плане войска ВСУ обеспечены лишь на 30%. По его словам, кто-то специально обескровливает украинскую армию, чтобы "в случае благоприятных для России обстоятельств у нас не было чем и как обороняться".

Ранее в начале ноября этот сподвижник Порошенко уже выходил с прожектом, как одержать "победу" над Москвой. Для этого нужно всего лишь разделить Россию на несколько частей, для чего использовать кубанскую, воронежскую и дальневосточную историю.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Вставай немытая Рассея, страна рабов, страна господ. И бля, в мундирах голубые, и ты Педроссеи народ. За крепкою стеной Кавказа, натянут вас во оба глаза. Китаец хер сосать заставит, америкос в очко засадит. Хохлы вам хер в рот поднесут.
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hi! Доскакались кацапы!
Гость332464
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Гость332416
россию мы уничтожим экономически. будем ее давить медленно и методично.
то что дни этого недогосударства сочтены - это точно
Вот не додавили в этот укрорейх когда Крым освобождали, все равно ведь придется это делать только <цензура> уже больше будет.
Гость332464
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Гость332416
россию мы уничтожим экономически. будем ее давить медленно и методично.
то что дни этого недогосударства сочтены - это точно
Губешки закатай, Россия еще на ваших развалинах спляшет. Таких мечтателей в истории уже много было.
Гость332522
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Гость332416
россию мы уничтожим экономически. будем ее давить медленно и методично.
то что дни этого недогосударства сочтены - это точно
Гороха уничтожай побольше и кизяка запасай, а то у вас уже дороги перегораживают, требуют тепла и света.
Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ
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Да уж!
Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ
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Да уж!
Гость332416
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россию мы уничтожим экономически. будем ее давить медленно и методично.
то что дни этого недогосударства сочтены - это точно
3425679Гость
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Капец
советский инженер
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Ну никак до них не дойдёт что ни они ни поляки ни прибалты России просто не нужны.
Гость332073
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Я думаю дураков нет
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