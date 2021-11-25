Команда Байдена отказалась от новых санкций против "Северного потока - 2"

Вашингтон пытается вывести из-под удара немецкие компании

Администрация Джо Байдена добивается в Конгрессе отмены новых санкционных мер в отношении участников "Северного потока – 2". Рестрикции предусмотрены новым оборонным бюджетом Соединенных Штатов.

Как отмечает источник, на прошлой неделе с соответствующей темой в Сенат обращался государственный секретарь Блинкен вместе с рядом высокопоставленных американских чиновников, призывавших к отмене поправок о штрафах для юридических лиц, участвующих в реализации проекта.

Телеканал "360" уточняет, что президент США намерен отказаться от новых ограничительных мер против участников "Северного потока – 2", среди которых фигурируют немецкие организации. Республиканская партия в Конгрессе встретила президентскую инициативу с жесткой критикой.

Источник: Foreign Policy
Егор МАЛКОВ

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