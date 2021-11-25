Спецслужба не комментирует информацию

Представители Соединенных Штатов вынесли на обсуждение с российскими коллегами тему "гаванского синдрома" в ходе визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, пишут американские СМИ.

Согласно приведенным данным, директор спецслужбы во время общения с коллегами из Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки из России заявил, что "гаванский синдром" оказался причиной подорванного здоровья у американских дипломатов. Бернс при этом не стал прямо обвинять россиян в неважном состоянии своих коллег, пишет РИА ФАН.

Отметим, Штаты уже несколько лет проводят расследования вокруг инцидентов, происходивших, согласно заявлением американской стороны, с предствителями различных ведомств США. Washington Post утверждает, что Бернс, решив обсудить тему с россиянами в Москве, расписался в своих подозрениях в отношении Кремля. Однако ЦРУ также не спешит давать комментарий, отмечает "Общественная служба новостей".