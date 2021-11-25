"Нас поставили на колени": Тимошенко заявила о зависимости Украины от России

"Нас поставили на колени": Тимошенко заявила о зависимости Украины от России
Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Судьба страны теперь на милости соседей, считает политик

Украина может пережить отопительный сезон лишь в том случае, если Россия с Белоруссией "не выключат рубильник" перетока. Такое заявление сделала глава "Батькивщины", депутат Рады Юлия Тимошенко.

Иными словами, указала бывший премьер, судьба страны зависит от того, насколько милостивы окажутся соседи. Украина страдает от дефицита угля и газа – отопительный сезон не обеспечен.

"Это означает, что нас практически поставили на колени", – высказалась украинский парламентарий.

По словам бывшей главы правительства, Украине не хватит электроэнергии, если власти откажутся от поставок из указаных стран. Политическое руководство страны уже завело разговоры об аварийной ситуации, что является практически прямым свидетельством приближающейся катастрофы.

Тимошенко потребовала от президента Зеленского чистосердечное: глава государства должен признать, что страну выручает Ринат Ахметов с его энергетической компанией ДТЭК, которая импортирует уголь из Казахстана. 

По расчетам политика, для выживания в отопительный сезон необходимо 2,5 миллиона тонн угля. Сейчас в стране есть лишь 300 тысяч при пропускной способности украинских портов в 400 тыс.

"Или боретесь с олигархами, или признаете, что ДТЭК спасает страну от энергокризиса", – высказалась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что новость о необходимости закупать уголь у Казахстана и иных стран, с которыми у Украины отсутствует граница, заставляет ее краснеть.

Ранее депутат ОПЗЖ Егор Устинов заявил, что Украина столкнулась с веерными отключениями электричества из-за энергодефицита. Перебои наблюдаются уже в Херсонской области.

Источник: Телеканал "НАШ" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость331994
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Вот теперь всё и стало на свои места, Плохо, что и сейчас Росиия до сих пор продолжает вас подкармливать !
tehnik74
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"Нас поставили на колени": Дык вы сами на них с радостью бухнулись, так что теперь скачите дальше, выше, сильнее.
Гость332033
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Это не прозрение Ю.В. а откровенное лицемерие - вы (власть) сами все сделали, чтобы самая благополучная и богатая республика после распада СССР стала "нищебродом на коленях". И даже теперь вы умудряетесь одновременно гадить России и Беларуси и просить у них поддержки в трудные времена.
Гость330569
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Украинская сторона продолжает нагнетать обстановку и заявлять о якобы готовящемся «наступлении России». При этом зачастую случается так, что представители Украины противоречат сами себе. Обстрелы ДНР и ЛНР, как гитлеровцы обстреливали Ленинград, один в один фашисткая война!
крым наш
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А как же прощевайте???
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