Судьба страны теперь на милости соседей, считает политик

Украина может пережить отопительный сезон лишь в том случае, если Россия с Белоруссией "не выключат рубильник" перетока. Такое заявление сделала глава "Батькивщины", депутат Рады Юлия Тимошенко.

Иными словами, указала бывший премьер, судьба страны зависит от того, насколько милостивы окажутся соседи. Украина страдает от дефицита угля и газа – отопительный сезон не обеспечен.

"Это означает, что нас практически поставили на колени", – высказалась украинский парламентарий.

По словам бывшей главы правительства, Украине не хватит электроэнергии, если власти откажутся от поставок из указаных стран. Политическое руководство страны уже завело разговоры об аварийной ситуации, что является практически прямым свидетельством приближающейся катастрофы.

Тимошенко потребовала от президента Зеленского чистосердечное: глава государства должен признать, что страну выручает Ринат Ахметов с его энергетической компанией ДТЭК, которая импортирует уголь из Казахстана.

По расчетам политика, для выживания в отопительный сезон необходимо 2,5 миллиона тонн угля. Сейчас в стране есть лишь 300 тысяч при пропускной способности украинских портов в 400 тыс.

"Или боретесь с олигархами, или признаете, что ДТЭК спасает страну от энергокризиса", – высказалась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что новость о необходимости закупать уголь у Казахстана и иных стран, с которыми у Украины отсутствует граница, заставляет ее краснеть.

Ранее депутат ОПЗЖ Егор Устинов заявил, что Украина столкнулась с веерными отключениями электричества из-за энергодефицита. Перебои наблюдаются уже в Херсонской области.