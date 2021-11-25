Зеленский готовится к введению военного положения - Ляшко

Зеленский готовится к введению военного положения - Ляшко
Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Банковая проворачивает грандиозную аферу, считает бывший нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ удержаться на посту – уже 1 декабря гарант введет на территории Незалежной военное положение. Об этом сообщил бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заявивший о том, что действующим властям осталось лишь уладить формальности в виде подписания соответствующего указа.

Парламентарий считает, что подобные меры вызваны не только крайне неспокойной ситуацией в Донбассе, но и некой "военной угрозой" со стороны Российской Федерации. Однако указанные факторы можно расценить лишь как предлог: Банковая, прежде всего, преследует своей целью ограничение прав населения на протестные акции.

Ляшко считает авантюру президента "антиконституционной аферой", с помощью которой Владимир Зеленский надеется укрепить собственное положение и задушить все посягательства на государственную власть, передает URA.ru.

"Эта антиконституционная афера нужна ему лишь для того, чтобы задушить свободу слова, ограничить права на протесты", – высказался Ляшко в эфире канала "НАШ".

Бывший народный депутат полагает, что режим военного положения будет действовать два месяца. Однако официальное подтверждение информации в настоящее время отсутствует.

Не так давно Ляшко заявил, что написал в правоохранительные органы заявление на президента Украины, потребовав возбудить в отношении лидера Незалежной уголовное дело по статье "Государственная измена". Политик ополчился на главу государства из-за введения законодательной инициативы, которая отменила действоваший ранее запрет на импорт электричества из Белоруссии и Российской Федерации.

Источник: Канал НАШ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость331518
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Зеленский не хочет становиться "Неуловимым Джоном" (который как известно, потому неуловим, потому что на .... никому не нужен) пытается удержать руль в руках
Гость332271
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Хорошо они там устроились.
Гость332843
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Какая государственная измена, если нет государства?)))
Ржу нимагу. Ляшко! Оператор трезубца! Дурачок с вилами!
Он еще писать умеет?
Гость332204
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этим б@ранам уже ничего не поможет)
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