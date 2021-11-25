Евросоюз отказался платить за вывоз беженцев из Белоруссии

Евросоюз отказался платить за вывоз беженцев из Белоруссии
Фото: Ulf Mauder / dpa/ www.globallookpress.com
Два ближайших эвакуационных рейса из Минска в Багдад отменены

Авиакомпания Iraqi Airways не выслала самолет за беженцами в Белоруссию, поскольку Евросоюз не оплатил рейс. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Новость о том, что вывозной рейс, запланированный на 25 ноября в 12:45, не состоится, появилась накануне вечером. Информацию разместил на своем сайте иракский перевозчик, затем ее продублировали на сайте Национального аэропорта "Минск".

"Перевозчик сообщил нам, что рейс не состоится, он отменен",

– прокомментировали агентству Sputnik в Минске в среду вечером, отметив, что ожидают получить сведения о дате нового рейса. Сначала причину отмены самолета в иракской авиакомпании не называли, но потом стало известно, что дело в деньгах: Брюссель не оплатил авиакомпании расходы.

"Авиакомпания Iraqi Airways, которая должна была сегодня забрать беженцев из Беларуси, отменила рейс. Причина – неоплата рейса Евросоюзом",

сообщается в телеграм-канале радио "Мир".

Ожидалось, что в четверг из Минска на родину вернется еще более 100 мигрантов, ранее прибывших в Белоруссию, чтобы затем попасть в Евросоюз. Некоторые из них приехали в аэропорт еще в среду, прошли контроль и ожидали в транзитной зоне. Рейс Минск-Багдад, запланированный на субботу, 27 ноября, также исчез из табло.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил разделить ответственность за беженцев. Смысл идеи был в том, чтобы людей, уже поселившихся у границы с Польшей, пропустить в ЕС, а остальных отправить на родину. Первые вывозные рейсы из Минска состоялись в прошлый четверг, 18 ноября, и в понедельник, 22 ноября.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, ссылаясь на Меркель, что никаких договоренностей она с Лукашенко не заключала.

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей