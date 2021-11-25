Польские спецслужбы обвинили 66-летнего пенсионера в работе на ФСБ

Польские спецслужбы обвинили 66-летнего пенсионера в работе на ФСБ
Фото: depositphotos.com
Мужчину заключили под стражу на три месяца

Польские спецслужбы задержали гражданина страны, который, по сообщениям Варшавы, занимался шпионажем в пользу Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября.

По сообщениям местных спецслужб, агентство внутренней безопаности (ABW) задержало мужчину 66-летнего возраста, который якобы занимался шпионажем в пользу Федеральной службы безопасности Российской Федерации, действуя в ущерб интересам Польши. 

Уточняется, что задержанным оказался гражданин Польши. Спецслужбы подозревают его не только в шпионаже в пользу России, но и взаимодействии с одним из лиц, задержанным ранее служащими ABW, передает телеканал "360".

Мужчина, однако, считает себя невиновным. В настоящее время в отношении фигуранта действует решение об аресте на трехмесячный срок. Местная генпрокуратура утверждает, что сотрудники спецслужб задержали некоего Радослава С., который находится под временным арестом. Операция связана с задержанным несколькими месяцами ранее Марчином К., которого также обвинили в действиях в пользу иностранных спецслужб.

Напомним, в мае глава пресс-службы министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин сообщил о задержании местного жителя, которого обвинили в действиях в пользу иностранной разведки. Фигуранта заключили под стражу на основании требований генерального прокурора. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Позднее стало известно, что Варшава обвинила бывшего журналиста Wprost Януша Н. в шпионаже в пользу Российской Федерации, заявив, что тот действовал в интересах Москвы, пытаясь ослабить позицию своей страны на политическом поле.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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