Сближения Москвы и Берлина не предвидится

Надежды на улучшение российско-германских отношений разбились о политическую программу нового правительства ФРГ. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, ознакомившись с коалиционным соглашением.

Накануне в Берлине объявили состав будущего кабмина. Возглавит его, как и ожидалось, глава Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Однако его голос во внешней политике мало что будет значить.

"Зеленые" со своей критической повесткой победили над примирительной повесткой социал-демократов. Шольц, по-видимому, отдает отношения с Россией на откуп "зеленым". Влияние канцлера во внешней политике, вероятно, не будет столь доминирующим",

– пишет Рар в своем телеграм-канале.

В частности, уже объявлено, что Германия намерена настаивать на возвращении Крыма и Донбасса под контроль Украины. В связи с этим она "требует" от России "немедленного прекращения дестабилизации ситуации". Прагматичный Берлин готов сотрудничать с Москвой в вопросах энергоснабжения и экологии. В то же время он намерен усиливать поддержку "гражданского общества" и "российских правозащитников".

Кандидат на пост главы МИД ФРГ Аналена Бербок, в частности, резко высказалась по поводу ликвидации в РФ организации "Мемориал", нарушившей закон об иноагентах.

"Начинать дипломатические отношения с драки не разумно, но этого не миновать",

– делает вывод немецкой политолог. Он констатировал, что к власти в Германии пришли не реалисты, а поборники "либеральных ценностей", и озвученная накануне повестка нового кабмина "выглядит весьма конфронтационной". "Жаль", – констатировал Александр Рар.

Накануне в Германии состоялось последнее заседаниеправительства под руководством Ангелы Меркель. На прощание ей вручили весьма символичный подарок.