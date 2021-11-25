Начнут с драки: Рар оценил будущее отношений России и ФРГ с приходом нового правительства

Начнут с драки: Рар оценил будущее отношений России и ФРГ с приходом нового правительства
Фото: depositphotos.com
Сближения Москвы и Берлина не предвидится

Надежды на улучшение российско-германских отношений разбились о политическую программу нового правительства ФРГ. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, ознакомившись с коалиционным соглашением.

Накануне в Берлине объявили состав будущего кабмина. Возглавит его, как и ожидалось, глава Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Однако его голос во внешней политике мало что будет значить.

"Зеленые" со своей критической повесткой победили над примирительной повесткой социал-демократов. Шольц, по-видимому, отдает отношения с Россией на откуп "зеленым". Влияние канцлера во внешней политике, вероятно, не будет столь доминирующим",

– пишет Рар в своем телеграм-канале.

В частности, уже объявлено, что Германия намерена настаивать на возвращении Крыма и Донбасса под контроль Украины. В связи с этим она "требует" от России "немедленного прекращения дестабилизации ситуации". Прагматичный Берлин готов сотрудничать с Москвой в вопросах энергоснабжения и экологии. В то же время он намерен усиливать поддержку "гражданского общества" и "российских правозащитников".

Кандидат на пост главы МИД ФРГ Аналена Бербок, в частности, резко высказалась по поводу ликвидации в РФ организации "Мемориал", нарушившей закон об иноагентах.

"Начинать дипломатические отношения с драки не разумно, но этого не миновать",

– делает вывод немецкой политолог. Он констатировал, что к власти в Германии пришли не реалисты, а поборники "либеральных ценностей", и озвученная накануне повестка нового кабмина "выглядит весьма конфронтационной". "Жаль", – констатировал Александр Рар.

Накануне в Германии состоялось последнее заседаниеправительства под руководством Ангелы Меркель. На прощание ей вручили весьма символичный подарок.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость Давид
Пожаловаться Ответить
У России в Европе одни враги, среди республик бывшего СССР тоже все враги, за исключением Белоруссии. Но их не устраивает Лукашенко, имеющий свое мнение и не пляшущий под их дудку.
Европа скачет на коне... ВВП Евросоюза - $18.6 трлн, ВВП Германии на душу населения $3.9 трлн. Ельцин передал Россию Путину с ВВП $3.04 трлн и за 30 лет ожидания "лучшей жизни" народом страны, Путин опустил Россию до ВВП с 1.64 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь фуй
Пожаловаться Ответить
!
Гость с Урала
Пожаловаться Ответить
Пока противник составляет точные карты местности, мы меняем ландшафты. Причем, вручную...
Гость331518
Пожаловаться Ответить
Ну, что... дело за погодой и ценами на газ, будем ждать....
1
новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей