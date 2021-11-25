Миграционный кризис 2015 года в Европе организовала Россия – Тука

Миграционный кризис 2015 года в Европе организовала Россия – Тука
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Беженцев могут использовать для сведения политических счетов, считает политик

Нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши организовали белорусские власти по приказу Кремля. Об этом заявил бывший губернатор подконтрольной Украине части Луганской области Георгий Тука. Более того, по его данным, и в 2015 году беженцы наводнили Европу с помощью России.

По словам украинского деятеля, в 2015 г. он в рамках служебных командировок много ездил по европейским города, видел там "безумную волну сирийских беженцев" и растерянных местных чиновников, в том числе в Германии.

"Даже они были не готовы к такому развитию событий, не знали, на что и как реагировать. И ведь приняли",

– рассказал Тука в эфире ютуб-канала "Апостроф". По его словам, все это организовал президент РФ Владимир Путин. Сейчас ситуация повторяется в Белоруссии. По мнению Туки, здесь белорусские спецслужбы проворачивают не просто свою операцию, а реализуют задачу Кремля, поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко "на месте не подскочит без позволения Путина".

"Цивилизованный мир должен наконец-то признать – Россия придумала и очень успешно применила эту живую силу людей для дестабилизации ситуации в европейском сообществе",

– сделал вывод украинский общественник.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил западных лидеров, что они используют мигрантов для ослабления власти Лукашенко.

В четверг, 25 ноября, из Минска не смог вылететь в Багдад плановый борт с мигрантами, поскольку Брюссель не оплатил вывозной рейс.

Источник: YouTube-канал
Николай ВИКТОРОВ

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конечно мы,часовню тоже мы
у нас длинные руки...
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